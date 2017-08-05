В Приморье взвесили лесовоз, подозреваемый в обрушении моста

В субботу 5 августа появилась новая информацию по ЧП с обрушением моста у села Таёжка. На арестплощадке тщательно взвесили лесовоз, которого власти Приморья считают виновным в случившемся.

По информации на primorsky.ru, эксперты взвесили арестованный большегруз, водитель которого не получал разрешения не проезд по железобетонному мосту в Анучинском районе. Выяснилось, что большегруз серьезно превысил установленные ограничения по массе и нагрузке на оси.

Процедура показала, что полная масса тягача МАЗ-6317Х9 составила 38,42 тонны при допустимой по закону 25 тонн. Общая масса автопоезда составила 60,5 тонн, что на 16,5 тонн выше допустимой.

Заместитель директора краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Дементьев подчеркнул: с полученными результатами ведомство будет обращаться в суд для компенсации ущерба, нанесенного мостовому сооружению.