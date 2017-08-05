Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин определился с судьбой Ленина - СМИ
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Назван размер пособия на похороны, которое положено россиянам
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Что ждет российскую валюту в этом годуЭксперты советуют россиянам не бросаться в обменные пункты за валютой, а потратить сбережения на крупные покупки
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Эксперт рассказал об истребителе 6-го поколения МиГ-41 – СМИ
В Одессе может начаться второй Донбасс - Киев
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
90-килограммовая модель показала смелое фото
В Сирии Т-90 включил специальные фары против ракет боевиков – СМИ
Рада поведала о срыве оборонного заказа на Украине
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
8Путин выпустил мальков омуля
09:03 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье взвесили лесовоз, подозреваемый в обрушении моста

Общая масса автопоезда оказалась на 16,5 тонн больше допустимой.

В субботу 5 августа появилась новая информацию по ЧП с обрушением моста у села Таёжка. На арестплощадке тщательно взвесили лесовоз, которого власти Приморья считают виновным в случившемся.

По информации на primorsky.ru, эксперты взвесили арестованный большегруз, водитель которого не получал разрешения не проезд по железобетонному мосту в Анучинском районе. Выяснилось, что большегруз серьезно превысил установленные ограничения по массе и нагрузке на оси.

Процедура показала, что полная масса тягача МАЗ-6317Х9 составила 38,42 тонны при допустимой по закону 25 тонн. Общая масса автопоезда составила 60,5 тонн, что на 16,5 тонн выше допустимой.

Заместитель директора краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Дементьев подчеркнул: с полученными результатами ведомство будет обращаться в суд для компенсации ущерба, нанесенного мостовому сооружению.

В настоящее время движение транспорта на 96 километре автодороги Осиновка — Рудная Пристань восстановлено по временному объезду.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Жителю Владивостока подложили свинью, разбив при этом окно в авто
Сербский форвард будет играть за хабаровский СКА
В ООН надеются на поддержку РФ американской резолюции по КНДР
Один из заблокированных на шахте «Мир» рабочих вышел на связь
США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения
В МИД Румынии рассказали о политике по отношению к России
Появилось видео подводной охоты Путина в Туве
Армия Японии получит наступательные вооружения
Amazon открыл продажу туалетной бумаги с твитами Трампа
Спорт
«Халл» Леонида Слуцкого начинает сезон в английском Чемпионшипе В первом туре клубу бывшего тренера ЦСКА и сборной России предстоит встретиться с одним из главных конкурентов - «Астон Виллой»
Авто
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото) Позднее полицейские пояснили, что проверяли информацию о числившихся в угоне автомобилях
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым Ярослава Дегтярева сыграла дочь главного героя в фильме Анны Матисон
Недвижимость
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Нелегальные кредиторы крадут квартиры россиян
Москва уточнила сроки запуска ЦКАД
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь