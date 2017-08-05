Карантинная зона по африканской чуме свиней охватила почти всю Омскую область
Во вторую угрожаемую зону вошёл 21 сельский район. Относительно стабильная обстановка сохраняется только на
Во вторую угрожаемую зону вошёл 21 сельский район. Относительно стабильная обстановка сохраняется только на
Африканская чума свиней продолжает распространяться по Омской области. Как докладывает региональное министерство природы, по состоянию на 4 августа во вторую угрожаемую зону попал 21 район: Азовский, Большереченский, Горьковский, Калачинский, Колосовский, Кормиловский, Любинский, Марьяновский, Москаленский, Называевский, Одесский, Оконешниковский, Омский, Павлоградский,
Забирать свиней у жителей этих зон власти пока не будут. Но возьмут животных под наблюдение, чтобы при первых же признаках инфекции уничтожить очередной очаг.
Карантин сохраняется на территории нескольких очагов инфекции в пяти районах:
Любинский район — Новоархангеловка,
На въезде в карантинные зоны, куда входит и Омск, расположены дезинфекционные барьеры. Это бетонированные ёмкости с наполнителем, пропитанным дезинфицирующим раствором. Проезжая по раствору, автомобили обеззараживают шины от возможного вируса: люди могут разносить его на своих вещах и технике.