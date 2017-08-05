Карантинная зона по африканской чуме свиней охватила почти всю Омскую область

Африканская чума свиней продолжает распространяться по Омской области. Как докладывает региональное министерство природы, по состоянию на 4 августа во вторую угрожаемую зону попал 21 район: Азовский, Большереченский, Горьковский, Калачинский, Колосовский, Кормиловский, Любинский, Марьяновский, Москаленский, Называевский, Одесский, Оконешниковский, Омский, Павлоградский, Русско-Полянский, Саргатский, Таврический, Тюкалинский и Шербакульский.

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Забирать свиней у жителей этих зон власти пока не будут. Но возьмут животных под наблюдение, чтобы при первых же признаках инфекции уничтожить очередной очаг.

Карантин сохраняется на территории нескольких очагов инфекции в пяти районах:

Любинский район — Новоархангеловка, Увалово-Ядрино, Быструха; Оконешниковский район — Камышино; Омский район — Ачаир, Ачаинский, Нижняя Ильинка, Красноярка, Чернолучинский, Харино; Комсомольское, Красноярское и Новотроицкое сельские поселения; Саргатский района — Калачёвка, Нижнеиртышское; Таврический район — Солоновка, Луговое.