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10:21 (мск), источник: Om1.ru

Карантинная зона по африканской чуме свиней охватила почти всю Омскую область

Во вторую угрожаемую зону вошёл 21 сельский район. Относительно стабильная обстановка сохраняется только на северо-западе региона.

Африканская чума свиней продолжает распространяться по Омской области. Как докладывает региональное министерство природы, по состоянию на 4 августа во вторую угрожаемую зону попал 21 район: Азовский, Большереченский, Горьковский, Калачинский, Колосовский, Кормиловский, Любинский, Марьяновский, Москаленский, Называевский, Одесский, Оконешниковский, Омский, Павлоградский, Русско-Полянский, Саргатский, Таврический, Тюкалинский и Шербакульский.

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Забирать свиней у жителей этих зон власти пока не будут. Но возьмут животных под наблюдение, чтобы при первых же признаках инфекции уничтожить очередной очаг.

Карантин сохраняется на территории нескольких очагов инфекции в пяти районах:

Любинский район — Новоархангеловка, Увалово-Ядрино, Быструха; Оконешниковский район — Камышино; Омский район — Ачаир, Ачаинский, Нижняя Ильинка, Красноярка, Чернолучинский, Харино; Комсомольское, Красноярское и Новотроицкое сельские поселения; Саргатский района — Калачёвка, Нижнеиртышское; Таврический район — Солоновка, Луговое.

На въезде в карантинные зоны, куда входит и Омск, расположены дезинфекционные барьеры. Это бетонированные ёмкости с наполнителем, пропитанным дезинфицирующим раствором. Проезжая по раствору, автомобили обеззараживают шины от возможного вируса: люди могут разносить его на своих вещах и технике.

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