Один из заблокированных на шахте «Мир» рабочих вышел на связь
Имя рабочего — Алишер Мирзаев, сообщили в «Алросе».
Имя рабочего — Алишер Мирзаев, сообщили в «Алросе».
МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Один из девяти заблокированных в Якутии в шахте рудника «Мир» рабочих вышел на связь. Об этом сообщили в «Алросе».
Спасатели эвакуируют его на поверхность, сообщили в
«Спасатели обнаружили на 410 горизонте шахтера Алишера Мирзаева, который самостоятельно вышел на связь. Они оказали ему первую помощь и сейчас поднимают на поверхность», — сказал представитель МЧС.
Авария на руднике произошла в пятницу. Вода из карьера подтопила шахту. В