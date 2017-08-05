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08:35 (мск), источник: ТАСС

Один из заблокированных на шахте «Мир» рабочих вышел на связь

Имя рабочего — Алишер Мирзаев, сообщили в «Алросе».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Один из девяти заблокированных в Якутии в шахте рудника «Мир» рабочих вышел на связь. Об этом сообщили в «Алросе».

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Спасатели эвакуируют его на поверхность, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Спасатели обнаружили на 410 горизонте шахтера Алишера Мирзаева, который самостоятельно вышел на связь. Они оказали ему первую помощь и сейчас поднимают на поверхность», — сказал представитель МЧС.

Авария на руднике произошла в пятницу. Вода из карьера подтопила шахту. В пресс-службе МЧС России ранее сообщили, что в шахте находился 151 человек, 142 из них спасены, поисково-спасательные работы продолжаются.

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 Один из заблокированных на шахте "Мир" рабочих вышел на связь
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