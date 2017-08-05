Один из заблокированных на шахте «Мир» рабочих вышел на связь

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Один из девяти заблокированных в Якутии в шахте рудника «Мир» рабочих вышел на связь. Об этом сообщили в «Алросе».

Спасатели эвакуируют его на поверхность, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Спасатели обнаружили на 410 горизонте шахтера Алишера Мирзаева, который самостоятельно вышел на связь. Они оказали ему первую помощь и сейчас поднимают на поверхность», — сказал представитель МЧС.