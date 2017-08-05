Аэроэкспресс из аэропорта Шереметьево сбил насмерть мужчину в Подмосковье
В МВД сообщили, что мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.
В МВД сообщили, что мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.
МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Мужчина, переходивший железнодорожные пути в неустановленном месте, попал под аэроэкспресс в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в
«На перегоне Хлебниково — Шереметьевская смертельно травмирован 50-летний мужчина, который, предварительно, переходил железнодорожные пути в неустановленном месте», — сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчину сбил аэроэкспресс, который ехал из аэропорта Шереметьево.