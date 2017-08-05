В Прикамье пенсионер осуждён за обман банков на 60 миллионов рублей

В городе Чусовой Пермского края местный житель приговорён к трём годам лишения свободы за мошенничество с банковскими кредитами. Пенсионер был зарегистрирован в качестве предпринимателя, основным видом деятельности которого являлась торговля. Мужчина в течение двух лет получал в банках многомиллионные кредиты на развитие бизнеса.

«Мужчина представлял заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ИП. После получения денег он не выполнял условия кредитных договоров. В результате похитил у банков 60 миллионов рублей», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Примечательно, что кредиты злоумышленник оформлял как на себя, так и на знакомых. Всего следствие доказало пять эпизодов мошенничества.

Чтобы избежать наказания, преступник скрылся, уехав в другой регион. Но сотрудники полиции нашли его, и доставили в город Чусовой.