В Башкирии пропала 80-летняя бабушка

Утром 2 августа женщина вышла из своего дома по улице Дзержинского и отправилась в микрорайон Ротково — в огород. Однако обратно так и не вернулась.

Пропавшая одета в длинное коричневое платье с цветами, жилет серо-зеленого цвета, белый платок, коричневые галоши, с собой был джинсовый рюкзак синего цвета.