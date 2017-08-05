В Башкирии пропала 80-летняя бабушка
В Нефтекамске уже третий день разыскивают 80-летнюю Фаниру Фасхутдинову.
В Нефтекамске уже третий день разыскивают 80-летнюю Фаниру Фасхутдинову.
Утром 2 августа женщина вышла из своего дома по улице Дзержинского и отправилась в микрорайон Ротково — в огород. Однако обратно так и не вернулась.
Пропавшая одета в длинное коричневое платье с цветами, жилет
Родственники пенсионерки просят всех, кто знает о ее местонахождении или видел ее в эти дни, позвонить по телефону: 8−967−74−63−380 или сообщить в полицию.