Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия увеличила поток газа в обход Украины
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Украина отказалась верить в завершение строительства моста в Крым
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
В Одессе может начаться второй Донбасс - власти Украины
В Кремле об удачной рыбалке Путина в Сибири
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
90-килограммовая модель показала смелое фото
В Сирии Т-90 включил специальные фары против ракет боевиков – СМИ
Пушков: Девятый вал наследия Порошенко уже близко
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
8Путин выпустил мальков омуля
15:06 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии пропала 80-летняя бабушка

В Нефтекамске уже третий день разыскивают 80-летнюю Фаниру Фасхутдинову.

Утром 2 августа женщина вышла из своего дома по улице Дзержинского и отправилась в микрорайон Ротково — в огород. Однако обратно так и не вернулась.

Пропавшая одета в длинное коричневое платье с цветами, жилет серо-зеленого цвета, белый платок, коричневые галоши, с собой был джинсовый рюкзак синего цвета.

Родственники пенсионерки просят всех, кто знает о ее местонахождении или видел ее в эти дни, позвонить по телефону: 8−967−74−63−380 или сообщить в полицию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Минэнерго отреагировало на санкции ЕС в связи с делом Siemens
Спасатели обнаружили шахтера, вышедшего на связь в руднике «Мир»
Кисляк рассказал о приведшем к отставке Флинна разговоре
Дмитрий Рогозин встретился с министром обороны Ирана
Появилось видео подводной охоты Путина в Туве
СМИ: коалиция нанесла авиаудар по госпиталю в Ракке
Правительство расширило перечень наркотических веществ
Спорт
Почему «Зенит» должен обыграть «Спартак» Перед центральным матчем 4-го тура представляем 5 фактов в пользу "Зенита"
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым Ярослава Дегтярева сыграла дочь главного героя в фильме Анны Матисон
Недвижимость
Как обустроить пространство под лестницей
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Назван самый популярный у петербуржцев район с новостройками
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь