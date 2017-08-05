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10:42 (мск), источник: Sputnik.md

Страшная авария под Кишиневом: автомобили всмятку, семеро пострадавших

Страшная авария, в которой семь человек пострадали, их них — двое погибли, произошла под Кишиневом, в одном из его пригородов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 августа — Sputnik. Семь человек стали участниками страшной аварии возле села Бачой под Кишиневом, двое — муж и жена — скончались на месте.

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Два автомобиля Mercedes и Toyota столкнулись друг с другом, отмечает Sputnik.md. После сильнейшего удара один из автомобилей превратился буквально в груду железа. Для освобождения жертв из авто потребовалось вмешательство двух команд спасателей и пожарных.

Согласно информации, предоставленной спасателями, двое человек, которые находились в автомобиле марки Mercedes, это мужчина (jy был за рулем, а также женщина, сидевшая с ним рядом на пассажирском сиденье, которым было по 57 лет) скончались. Трое других пассажиров из этого авто были доставлены в больницу с различными травмами.

Медицинская помощь понадобилась и двум пассажирам из Toyota.

Работы по освобождению жертв аварии из покореженных машин заняли около 20 минут.

Все обстоятельства этого ДТП будут расследоваться правоохранительными органами, водителям настоятельно рекомендуется проявлять осторожность во время движения, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, связанных с потерей жизни.

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 Страшная авария под Кишиневом: автомобили всмятку, семеро пострадавших
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