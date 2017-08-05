Страшная авария под Кишиневом: автомобили всмятку, семеро пострадавших

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 августа — Sputnik. Семь человек стали участниками страшной аварии возле села Бачой под Кишиневом, двое — муж и жена — скончались на месте.

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Два автомобиля Mercedes и Toyota столкнулись друг с другом, отмечает Sputnik.md. После сильнейшего удара один из автомобилей превратился буквально в груду железа. Для освобождения жертв из авто потребовалось вмешательство двух команд спасателей и пожарных.

Согласно информации, предоставленной спасателями, двое человек, которые находились в автомобиле марки Mercedes, это мужчина (jy был за рулем, а также женщина, сидевшая с ним рядом на пассажирском сиденье, которым было по 57 лет) скончались. Трое других пассажиров из этого авто были доставлены в больницу с различными травмами.

Медицинская помощь понадобилась и двум пассажирам из Toyota.

Работы по освобождению жертв аварии из покореженных машин заняли около 20 минут.