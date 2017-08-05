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15:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии мужчина за рулем ВАЗ 2107 упал в обрыв и разбился

ДТП случилось в Кугарчинском районе республики.

Источник: пресс-служба ГИБДД Башкирии

В Кугарчинском районе Башкирии, на 102 километре дороги Старосубхангулово-Мраково, водитель за рулем ВАЗ 2107 не справился с управлением и слетел с обрыва дороги. В пресс-службе ГИБДД Башкирии рассказали, что 50-летний мужчина погиб на месте.

Смертельное ДТП случилось утром 4 августа. По всей видимости, погибший проигнорировал несколько знаков о том, что на участке ведутся ремонтные работы. В конечном итоге автомобиль пробил ограждение моста, слетел с дороги и перевернулся. От мощного удара несчастный получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия.

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