В Волге у с. Подстепки под Тольятти утонул мужчина

В Волге у с. Подстепки под Тольятти утонул мужчина

В пятницу, 4 августа, во второй половине дня, по предварительным данным, в Волге, неподалеку от дачного массива «Приморский» у с. Подстепки Ставропольского района, утонул 37-летний мужчина.