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12:05 (мск), источник: Volga News

В Волге у с. Подстепки под Тольятти утонул мужчина

В пятницу, 4 августа, во второй половине дня, по предварительным данным, в Волге, неподалеку от дачного массива «Приморский» у с. Подстепки Ставропольского района, утонул 37-летний мужчина.

Предположительно, люди вытащили утонувшего из воды, пытались оказывать ему помощь, вызвали «скорую», но он скончался до прибытия медиков, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

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