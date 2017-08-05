В Волге у с. Подстепки под Тольятти утонул мужчина
В пятницу, 4 августа, во второй половине дня, по предварительным данным, в Волге, неподалеку от дачного массива «Приморский» у с. Подстепки Ставропольского района, утонул 37-летний мужчина.
В пятницу, 4 августа, во второй половине дня, по предварительным данным, в Волге, неподалеку от дачного массива «Приморский» у с. Подстепки Ставропольского района, утонул 37-летний мужчина.
Предположительно, люди вытащили утонувшего из воды, пытались оказывать ему помощь, вызвали «скорую», но он скончался до прибытия медиков, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.