Рейсовый автобус Казань — Уфа врезался в столб, четверо пассажиров пострадали

Автобус, совершавший рейс из Казани в Уфу, по касательной врезался в опору ЛЭП, четверо пассажиров пострадали, сообщает ТАСС.

Авария произошла утром на въезде в Уфу со стороны района Затон. По предварительной информации, 52-летний водитель автобуса «Хендэ» с 28 пассажирами не справился с управлением и по касательной врезался в электроопору.