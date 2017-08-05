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13:37 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рейсовый автобус Казань — Уфа врезался в столб, четверо пассажиров пострадали

Авария произошла утром на въезде в Уфу со стороны района Затон.

Автобус, совершавший рейс из Казани в Уфу, по касательной врезался в опору ЛЭП, четверо пассажиров пострадали, сообщает ТАСС.

Авария произошла утром на въезде в Уфу со стороны района Затон. По предварительной информации, 52-летний водитель автобуса «Хендэ» с 28 пассажирами не справился с управлением и по касательной врезался в электроопору.

В результате ДТП четверо пассажиров с травмами были доставлены в больницу Уфы. Трое из них были отпущены после обследования врачами, один госпитализирован.

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