Рейсовый автобус Казань — Уфа врезался в столб, четверо пассажиров пострадали
Авария произошла утром на въезде в Уфу со стороны района Затон.
Авария произошла утром на въезде в Уфу со стороны района Затон.
Автобус, совершавший рейс из Казани в Уфу, по касательной врезался в опору ЛЭП, четверо пассажиров пострадали, сообщает ТАСС.
Авария произошла утром на въезде в Уфу со стороны района Затон. По предварительной информации, 52-летний водитель автобуса «Хендэ» с 28 пассажирами не справился с управлением и по касательной врезался в электроопору.
В результате ДТП четверо пассажиров с травмами были доставлены в больницу Уфы. Трое из них были отпущены после обследования врачами, один госпитализирован.