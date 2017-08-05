Неизвестная девушка покончила жизнь самоубийством в Астане
Полицейские Астаны устанавливают личность неизвестной девушки, сбросившейся с высоты.
Полицейские Астаны устанавливают личность неизвестной девушки, сбросившейся с высоты.
Полицейские Астаны устанавливают личность неизвестной девушки, сбросившейся с высоты, сообщает NUR.KZ со ссылкой на
4 августа во дворе дома 2 по улице Асан Кайгы обнаружен труп неизвестной девушки азиатской национальности.
Предположительный возраст погибшей 20−25 лет. Ее личность до настоящего времени не установлена.
Приметы: рост около 162 см, волосы темные, крашенные, длинные, нос прямой, брови татуаж, уши проколотые.
Была одета в
Сотрудники полиции просят тех, кто владеет