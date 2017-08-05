Неизвестная девушка покончила жизнь самоубийством в Астане

Источник: Nur.kz

Полицейские Астаны устанавливают личность неизвестной девушки, сбросившейся с высоты, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.

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4 августа во дворе дома 2 по улице Асан Кайгы обнаружен труп неизвестной девушки азиатской национальности.

Предположительный возраст погибшей 20−25 лет. Ее личность до настоящего времени не установлена.

Приметы: рост около 162 см, волосы темные, крашенные, длинные, нос прямой, брови татуаж, уши проколотые.

Была одета в черно-белую тунику, на безымянном пальце левой руки было кольцо из серебра.