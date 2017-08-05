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10:03 (мск), источник: Интерфакс

Около 100 человек эвакуированы из шахты в Туве из-за задымления

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU — На шахте горнодобывающей компании «Межегейуголь» в Туве в субботу произошло задымление, проводилась эвакуация горняков, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

Источник: РИА "Новости"

«В 10:30 по местному времени поступило сообщение о задымлении угольной шахты УК “Межегейуголь” в Тандынском районе. Причина устанавливается, эвакуировано 93 человека», — говорится в пресс-релизе.

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