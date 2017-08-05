В Крыму с горы Аю-Даг сняли 4 туристов

Поздно вечером, 4 августа, стало известно, что на Медведь-горе 4 человека сбились с тропы. Неопытные путешественники оказались один на один с кромешной темнотой и опасным горным склоном.

— Крымские спасатели обнаружили на осыпном, труднопроходимом скальном участке группу туристов, которые не могла из-за наступления сумерек продолжить движение, — сообщает пресс-служба МЧС РК, — в течение часа туристы были эвакуированы из опасного участка, и сопровождены к верхней проходной санатория «Крым».

Незадачливым альпинистам — мужчинам 54 и 37-лет и двум 36 и 27-летним жительницам города Москвы и Республики Беларусь, медицинская помощь не потребовалась. За опасное приключение отдыхающие поплатились легким испугом и нервным напряжением.