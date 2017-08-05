В Крыму с горы Аю-Даг сняли 4 туристов
Спасатели вызволили из беды жительниц Москвы и Беларуси.
Спасатели вызволили из беды жительниц Москвы и Беларуси.
Поздно вечером, 4 августа, стало известно, что на
— Крымские спасатели обнаружили на осыпном, труднопроходимом скальном участке группу туристов, которые не могла
Незадачливым альпинистам — мужчинам 54 и 37-лет и двум 36 и 27-летним жительницам города Москвы и Республики Беларусь, медицинская помощь не потребовалась. За опасное приключение отдыхающие поплатились легким испугом и нервным напряжением.
Напоследок спасатели провели с туристами разъяснительную беседу по правилам безопасного поведения в горах.