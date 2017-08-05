Ночью в Черняховске загорелся магазин
Сообщение о пожаре поступило в 3:35.
Сообщение о пожаре поступило в 3:35.
В ночь на субботу, 5 августа, в Черняховске на улице Театральной произошло возгорание в магазине. Об этом сообщили в
Сообщение о пожаре поступило в 3:35. На первом этаже двухэтажного кирпичного здания в магазине сгорел стеллаж с продукцией. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Магазин закопчён.
«Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчёт