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16:43 (мск), источник: Клопс.ru

Ночью в Черняховске загорелся магазин

Сообщение о пожаре поступило в 3:35.

Источник: Клопс.ru

В ночь на субботу, 5 августа, в Черняховске на улице Театральной произошло возгорание в магазине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

Сообщение о пожаре поступило в 3:35. На первом этаже двухэтажного кирпичного здания в магазине сгорел стеллаж с продукцией. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Магазин закопчён.

«Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчёт пожарно-спасательной части ПСЧ-11 в составе четырёх человек и одной единицы техники», — говорится в сообщении ведомства.

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