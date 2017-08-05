Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Киеве назвали вероятность отделения Одесской обл от Украины
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
Как переехавшие из России Лужков с женой устроились за границей
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
В Одессе может начаться второй Донбасс - власти Украины
В Кремле об удачной рыбалке Путина в Сибири
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
В Сирии Т-90 включил специальные фары против ракет боевиков – СМИ
Пушков: Девятый вал наследия Порошенко уже близко
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
14События недели в фотографиях
16:07 (мск), источник: Вести - Воронеж

Под Воронежем рейсовый автобус попал в ДТП: пострадали 3 пассажирки

Автобус работал по маршруту «Каширское — Данково — Воронеж».

Источник: Вести - Воронеж

Рейсовый автобус «ПАЗ» и автомобиль «ВАЗ» столкнулись на улице Советской в селе Каширское в 6:20 субботы, 5 августа. В аварии пострадали три пассажирки автобуса, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

По данным ведомства, 20-летний водитель «ВАЗ-21093», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил ехавшему по главной дороге «ПАЗу» под управлением 47-летнего жителя Новоусманского района. Автобус работал по маршруту «Каширское — Данково — Воронеж».

В ДТП пострадали две жительницы Новоусманского района, в возрасте 61 и 41 года, а также 18-летняя жительница Воронежа.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Мужчина выдавал свою новую подругу за мертвую бывшую
Со 2 августа земляне начали брать у планеты в долг
Минэнерго отреагировало на санкции ЕС из-за ситуации с Siemens
Спасатели обнаружили шахтера, вышедшего на связь в руднике «Мир»
Кисляк рассказал о приведшем к отставке Флинна разговоре
Додон попросил Россию воздержаться от санкций против Молдавии
На украинско-польской границе СБУ ведет поиски Саакашвили
СМИ: коалиция нанесла авиаудар по госпиталю в Сирии
Порошенко совершил полет на истребителе Миг-29 (видео)
Спорт
Почему «Спартак» должен обыграть «Зенит» Перед центральным матчем 4-го тура представляем 5 фактов в пользу "Спартака"
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым Ярослава Дегтярева сыграла дочь главного героя в фильме Анны Матисон
Недвижимость
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Нелегальные кредиторы крадут квартиры россиян
Москва уточнила сроки запуска ЦКАД
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь