Под Воронежем рейсовый автобус попал в ДТП: пострадали 3 пассажирки

Источник: Вести - Воронеж

Рейсовый автобус «ПАЗ» и автомобиль «ВАЗ» столкнулись на улице Советской в селе Каширское в 6:20 субботы, 5 августа. В аварии пострадали три пассажирки автобуса, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

По данным ведомства, 20-летний водитель «ВАЗ-21093», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил ехавшему по главной дороге «ПАЗу» под управлением 47-летнего жителя Новоусманского района. Автобус работал по маршруту «Каширское — Данково — Воронеж».

В ДТП пострадали две жительницы Новоусманского района, в возрасте 61 и 41 года, а также 18-летняя жительница Воронежа.