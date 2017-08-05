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16:13 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

СК возбудил дело против пилота упавшего в Байкал легкомоторного самолета

Мужчина подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя села Пивовариха Иркутского района, который подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По версии следствия, 16 июля 2017 года подозреваемый на переделанном легкомоторном самолета Cessna-172, перевозил трех пассажиров, в том числе одного несовершеннолетнего в районе поселка Хужир Ольхонского района. В результате нарушения установленных требований самолет совершил жесткую посадку на поверхность озера Байкал в районе острова Ольхон. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

У подозреваемого отсутствовала лицензия на право перевозки пассажиров воздушным транспортом. Кроме того, пилт не имел достаточного опыта управления самолетом и необходимых для этого документов.

«В результате жесткой посадки пассажиры получили травмы различной степени тяжести», — сообщили в пресс-службе.

Следствием проводятся допросы подозреваемого, пассажиров и других лиц, а также ведутся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, туристический самолет упал в воду вблизи пляжа на Байкале в Иркутской области 16 июля. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в Хужирскую участковую больницу. Всего на борту самолета находилось четыре пассажира.

Следственными органами проводится доследственная проверка по факту падения самолета в Байкал. Причины происшествия устанавливаются.

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию инцидента, связанного с падением туристического самолета в Байкал. Комиссия МАКа приступила к работе.

Видео первых минут после падения в Байкал легкомоторного туристического самолета Cessna-172R появилось в интернете. На ролике можно увидеть операцию спасения пострадавших. Чуть позже в сети разместили видео самого крушения.

Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России, сотрудники полиции и волонтеры провели уникальную операцию по спасению Байкала от загрязнения. С помощью специального оборудования из воды был извлечен затонувший самолет Cessna-172R.

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