СК возбудил дело против пилота упавшего в Байкал легкомоторного самолета
Мужчина подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Мужчина подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Следственными органами
У подозреваемого отсутствовала лицензия на право перевозки пассажиров воздушным транспортом. Кроме того, пилт не имел достаточного опыта управления самолетом и необходимых для этого документов.
«В результате жесткой посадки пассажиры получили травмы различной степени тяжести», — сообщили в
Следствием проводятся допросы подозреваемого, пассажиров и других лиц, а также ведутся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.
Расследование уголовного дела продолжается.
Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, туристический самолет упал в воду вблизи пляжа на Байкале в Иркутской области 16 июля. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в Хужирскую участковую больницу. Всего на борту самолета находилось четыре пассажира.
Следственными органами проводится доследственная проверка по факту падения самолета в Байкал. Причины происшествия устанавливаются.
Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию инцидента, связанного с падением туристического самолета в Байкал. Комиссия МАКа приступила к работе.
Видео первых минут после падения в Байкал легкомоторного туристического самолета Cessna-172R появилось в интернете. На ролике можно увидеть операцию спасения пострадавших. Чуть позже в сети разместили видео самого крушения.
Байкальский