Пациент психбольницы во Львове захватил в заложники 76 человек

Работники больницы вызвали стражей порядка вечером в пятницу. По их словам, один из подопечных заблокировал вход в отделение клиники, где в это время находились 76 пациентов, и стал угрожать заложникам физической расправой.

Прибывшие на место полицейские приняли решение штурмовать помещение. В это время захватчик разбил окно и ранил десять человек осколками стекла. Позже шесть из них пришлось госпитализировать, трех — в тяжелом состоянии. Кроме того, в ходе штурма пострадали пять патрульных.

Личность взбунтовавшегося пациента установили — это 30-летний уроженец Львова, который находился в больнице на принудительном лечении за убийство отца.

Он нанес родителю 72 ножевых ранения. Чуть больше месяца назад мужчину отпустили домой, но 4 августа по просьбе родственников приняли обратно.