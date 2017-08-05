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12:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Пациент психбольницы во Львове захватил в заложники 76 человек

Правоохранительные органы Львова освободили заложников, которых захватил один из пациентов местной психиатрической лечебницы. Об этом в субботу, 5 августа, сообщается в Facebook патрульной полиции города.

Работники больницы вызвали стражей порядка вечером в пятницу. По их словам, один из подопечных заблокировал вход в отделение клиники, где в это время находились 76 пациентов, и стал угрожать заложникам физической расправой.

Прибывшие на место полицейские приняли решение штурмовать помещение. В это время захватчик разбил окно и ранил десять человек осколками стекла. Позже шесть из них пришлось госпитализировать, трех — в тяжелом состоянии. Кроме того, в ходе штурма пострадали пять патрульных.

Личность взбунтовавшегося пациента установили — это 30-летний уроженец Львова, который находился в больнице на принудительном лечении за убийство отца.

Он нанес родителю 72 ножевых ранения. Чуть больше месяца назад мужчину отпустили домой, но 4 августа по просьбе родственников приняли обратно.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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