В Татарстане полицейский с помощью табельного оружия остановил пьяного водителя авто

В Тетюшском районе участковому полицейскому поступило сообщение о том, что в соседнем селе движется авто, водитель которого предположительно, пьян. Он выехал на место совместно с сотрудниками ГИБДД. Обнаружив авто нарушителя, инспектор ГИБДД жезлом велел ему остановиться, однако тот проигнорировал требования и попытался скрыться. В процессе погони нарушитель маневрировал, создавая угрозу для других участников дорожного движения. Участковый уполномоченный сделал два предупредительных выстрела в воздух, а затем, в заднее колесо авто нарушителя.