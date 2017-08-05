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13:42 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане полицейский с помощью табельного оружия остановил пьяного водителя авто

Нарушителем оказался 27-летний водитель из Казани.

Источник: Reuters

В Татарстане сотрудникам полиции пришлось применить оружие, чтобы остановить пьяного водителя из Казани, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В Тетюшском районе участковому полицейскому поступило сообщение о том, что в соседнем селе движется авто, водитель которого предположительно, пьян. Он выехал на место совместно с сотрудниками ГИБДД. Обнаружив авто нарушителя, инспектор ГИБДД жезлом велел ему остановиться, однако тот проигнорировал требования и попытался скрыться. В процессе погони нарушитель маневрировал, создавая угрозу для других участников дорожного движения. Участковый уполномоченный сделал два предупредительных выстрела в воздух, а затем, в заднее колесо авто нарушителя.

После остановки транспортного средства водитель был задержан. От него исходил запах алкоголя. Мужчина отказался от прохождения освидетельствования и не стал предъявлять документы. Нарушителем оказался 27-летний житель Казани. Водитель был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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