В Калининграде неизвестные разбили стекло в новом остановочном павильоне

В Калининграде на остановке на ул. Театральной неизвестные разбили стеклянный короб в новом остановочном павильоне, установленном летом 2017 года. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили очевидцы.

«Павильон поставили совсем недавно. Но уже вдребезги разбито стекло», — сообщили они.