В Калининграде неизвестные разбили стекло в новом остановочном павильоне
Павильон находится в центре города на ул. Театральной.
Павильон находится в центре города на ул. Театральной.
В Калининграде на остановке на ул. Театральной неизвестные разбили стеклянный короб в новом остановочном павильоне, установленном летом 2017 года. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили очевидцы.
«Павильон поставили совсем недавно. Но уже вдребезги разбито стекло», — сообщили они.
Напомним, в Калининграде в настоящее время устанавливают 39 новых остановочных павильонов в рамках подготовке к ЧМ-2018. Цена контракта — 19,9 млн рублей, один павильон «под ключ» обходится бюджету в 500 тыс рублей. Оборудование остановочных пунктов остеклёнными лайтбоксами (световыми коробами) для размещения информации предусмотрено техническим заданием, которое разрабатывалось мэрией Калининграда.