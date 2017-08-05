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16:45 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде неизвестные разбили стекло в новом остановочном павильоне

Павильон находится в центре города на ул. Театральной.

В Калининграде на остановке на ул. Театральной неизвестные разбили стеклянный короб в новом остановочном павильоне, установленном летом 2017 года. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили очевидцы.

«Павильон поставили совсем недавно. Но уже вдребезги разбито стекло», — сообщили они.

Напомним, в Калининграде в настоящее время устанавливают 39 новых остановочных павильонов в рамках подготовке к ЧМ-2018. Цена контракта — 19,9 млн рублей, один павильон «под ключ» обходится бюджету в 500 тыс рублей. Оборудование остановочных пунктов остеклёнными лайтбоксами (световыми коробами) для размещения информации предусмотрено техническим заданием, которое разрабатывалось мэрией Калининграда.

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