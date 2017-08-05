Коалиция нанесла удар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке, сообщили СМИ

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар фосфорными бомбами по госпиталю в сирийской Ракке, передает сирийское агентство SANA со ссылкой на замглавы местного отделения «Красного полумесяца».

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«Госпиталь подвергся бомбардировке более чем 20 снарядами, целью которых стали электрогенераторы, машины скорой помощи и отделения внутри госпиталя», — заявила замглавы сирийского «Красного полумесяца» Дина аль-Асаад, которая, по данным агентства, живет в Ракке.

По ее словам, в госпитале не было террористов ИГ*. Аль-Асаад отметила, что госпиталь обслуживает около 100 тысяч человек в городе.

Агентство SANA сообщало о применении коалицией фосфорных бомб при авианалетах в Ракке 9 июня. По данным агентства, жертвами ударов стали не менее 17 человек.

Коалиция во главе с США по борьбе с ИГ* заявляла, что использует фосфорные боеприпасы в Сирии в соответствии с международными нормами, принимая меры предосторожности в отношении мирных жителей. С критикой использования фосфорных бомб выступила международная правозащитная организация Human Rights Watch.