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12:19 (мск), источник: РИА Новости

Коалиция нанесла удар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке, сообщили СМИ

Снаряды попали в электрогенераторы, машины скорой помощи и отделения внутри больницы. Всего международные силы сбросили более 20 бомб.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар фосфорными бомбами по госпиталю в сирийской Ракке, передает сирийское агентство SANA со ссылкой на замглавы местного отделения «Красного полумесяца».

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«Госпиталь подвергся бомбардировке более чем 20 снарядами, целью которых стали электрогенераторы, машины скорой помощи и отделения внутри госпиталя», — заявила замглавы сирийского «Красного полумесяца» Дина аль-Асаад, которая, по данным агентства, живет в Ракке.

По ее словам, в госпитале не было террористов ИГ*. Аль-Асаад отметила, что госпиталь обслуживает около 100 тысяч человек в городе.

Агентство SANA сообщало о применении коалицией фосфорных бомб при авианалетах в Ракке 9 июня. По данным агентства, жертвами ударов стали не менее 17 человек.

Коалиция во главе с США по борьбе с ИГ* заявляла, что использует фосфорные боеприпасы в Сирии в соответствии с международными нормами, принимая меры предосторожности в отношении мирных жителей. С критикой использования фосфорных бомб выступила международная правозащитная организация Human Rights Watch.

* Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России.

Комментарии
2
Изгнанный Из Рая
Ни один адекватный и вменяемый человек никогда не будет дружить с коалицией и США. Любой вменяемый и адекватный будет стыдится что имеет хоть какое-то отношение в этим нелюдям. Иногда стыдно что я родился человеком.. Человек - величайшее зло вселенной..
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ДМИТРИЙ ШУЛЯК
Это нормально,пора привыкнуть.
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