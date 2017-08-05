Коалиция нанесла удар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке, сообщили СМИ
Снаряды попали в электрогенераторы, машины скорой помощи и отделения внутри больницы. Всего международные силы сбросили более 20 бомб.
Снаряды попали в электрогенераторы, машины скорой помощи и отделения внутри больницы. Всего международные силы сбросили более 20 бомб.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар фосфорными бомбами по госпиталю в сирийской Ракке, передает сирийское агентство SANA со ссылкой на замглавы местного отделения «Красного полумесяца».
«Госпиталь подвергся бомбардировке более чем 20 снарядами, целью которых стали электрогенераторы, машины скорой помощи и отделения внутри госпиталя», — заявила замглавы сирийского «Красного полумесяца» Дина
По ее словам, в госпитале не было террористов ИГ*.
Агентство SANA сообщало о применении коалицией фосфорных бомб при авианалетах в Ракке 9 июня. По данным агентства, жертвами ударов стали не менее 17 человек.
Коалиция во главе с США по борьбе с ИГ* заявляла, что использует фосфорные боеприпасы в Сирии в соответствии с международными нормами, принимая меры предосторожности в отношении мирных жителей. С критикой использования фосфорных бомб выступила международная правозащитная организация Human Rights Watch.
* Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России.