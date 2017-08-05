Под Омском перевернулась иномарка с трёхлетней девочкой

Как докладывает УМВД по Омской области. 30-летний водитель автомобиля «Хонда Одиссей», двигавшийся в сторону Омска, не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась. Молодой человек не пострадал. Травмы получили его пассажирки — 27-летняя девушка и 3-летняя девочка. Их обеих госпитализировали.