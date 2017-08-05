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18:53 (мск), источник: Om1.ru

Под Омском перевернулась иномарка с трёхлетней девочкой

Малышку и её маму с травмами доставили в больницу на скорой помощи.

5 августа в Омском районе на автодороге «Омск — Черлак» опрокинулся в кювет автомобиль.

Как докладывает УМВД по Омской области. 30-летний водитель автомобиля «Хонда Одиссей», двигавшийся в сторону Омска, не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась. Молодой человек не пострадал. Травмы получили его пассажирки — 27-летняя девушка и 3-летняя девочка. Их обеих госпитализировали.

Госавтоинспекция ещё выясняет причины аварии, но уже может с уверенностью сказать, что водитель был трезв.

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