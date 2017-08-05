В Калининграде мужчина сломал челюсть прохожему из-за замечания о парковке машины

За помощью к участковым обратился 45-летний житель ул. Альпийской. Он сообщил, что пострадал от действий незнакомца, который ударил его кулаком в лицо. У пострадавшего в итоге диагностировали перелом челюсти и сотрясение головного мозга. Участковые задержали по подозрению в совершении преступления 27-летнего жителя областного центра, а также установили причины и обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, поздним вечером 45-летний калининградец вышел из дома на улице Альпийской, чтобы выгулять собаку. Перед входом в подъезд он увидел припаркованный грузовик и сделал замечание его владельцу, попросив припарковать большегруз подальше от двери. В ответ на замечание злоумышленник нанес горожанину удар кулаком в лицо и сломал челюсть.