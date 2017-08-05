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16:48 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде мужчина сломал челюсть прохожему из-за замечания о парковке машины

Участковые полиции установили причастность 27-летнего калининградца к умышленному причинению вреда здоровью 45-летнего мужчины, сообщает пресс-служба УМВД.

За помощью к участковым обратился 45-летний житель ул. Альпийской. Он сообщил, что пострадал от действий незнакомца, который ударил его кулаком в лицо. У пострадавшего в итоге диагностировали перелом челюсти и сотрясение головного мозга. Участковые задержали по подозрению в совершении преступления 27-летнего жителя областного центра, а также установили причины и обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, поздним вечером 45-летний калининградец вышел из дома на улице Альпийской, чтобы выгулять собаку. Перед входом в подъезд он увидел припаркованный грузовик и сделал замечание его владельцу, попросив припарковать большегруз подальше от двери. В ответ на замечание злоумышленник нанес горожанину удар кулаком в лицо и сломал челюсть.

Действия подозреваемого дознаватели квалифицировали по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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