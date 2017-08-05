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14:07 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На Дону в ДТП с фурой погибли два человека

В Ростовской области вечером 4 августа при столкновении легковушки и фуры погибли два человека. ДТП произошло на трассе Тацинская — Константиновск.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

По предварительной информации, 41-летний водитель легковушки не уступил дорогу грузовику MAN и столкнулся с ним. В аварии погибли водитель и 41-летний пассажир легковушки, передает DonDay со ссылкой на в пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области.

Проводится проверка, устанавливаются подробности происшествия.

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