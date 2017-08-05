На Дону в ДТП с фурой погибли два человека

По предварительной информации, 41-летний водитель легковушки не уступил дорогу грузовику MAN и столкнулся с ним. В аварии погибли водитель и 41-летний пассажир легковушки, передает DonDay со ссылкой на в пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области.