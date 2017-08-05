На Дону в ДТП с фурой погибли два человека
В Ростовской области вечером 4 августа при столкновении легковушки и фуры погибли два человека. ДТП произошло на трассе Тацинская — Константиновск.
В Ростовской области вечером 4 августа при столкновении легковушки и фуры погибли два человека. ДТП произошло на трассе Тацинская — Константиновск.
По предварительной информации, 41-летний водитель легковушки не уступил дорогу грузовику MAN и столкнулся с ним. В аварии погибли водитель и 41-летний пассажир легковушки, передает DonDay со ссылкой на в
Проводится проверка, устанавливаются подробности происшествия.