В Янтарном нашли тело москвича, пропавшего в пятницу в море
Тело пропавшего найдено у водонасосной станции.
Тело пропавшего найдено у водонасосной станции.
Тело пропавшего мужчины выбросило у водонасосной станции, его опознала жена. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Янтарного Алексей Заливатский.
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В пятницу, 4 августа, на пляже отдыхала семья из Москвы. Мужчина с ребёнком зашли в воду и оказались в 30 метрах от берега. Спасатели среагировали сразу. Им удалось спасти девочку, но её отец пропал из вида после очередного нырка.