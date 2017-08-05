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16:49 (мск), источник: Клопс.ru

В Янтарном нашли тело москвича, пропавшего в пятницу в море

Тело пропавшего найдено у водонасосной станции.

Источник: Клопс.ru

Тело пропавшего мужчины выбросило у водонасосной станции, его опознала жена. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Янтарного Алексей Заливатский.

В пресс-службе СУ СК по Калининградской области Клопс.Ru сообщили, что информация дежурному о найденном теле поступила около 2:00, 5 августа. На место выезжал следователь. В настоящее время назначена проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.

В пятницу, 4 августа, на пляже отдыхала семья из Москвы. Мужчина с ребёнком зашли в воду и оказались в 30 метрах от берега. Спасатели среагировали сразу. Им удалось спасти девочку, но её отец пропал из вида после очередного нырка.

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