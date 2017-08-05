В Янтарном нашли тело москвича, пропавшего в пятницу в море

Источник: Клопс.ru

Тело пропавшего мужчины выбросило у водонасосной станции, его опознала жена. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Янтарного Алексей Заливатский.

В пресс-службе СУ СК по Калининградской области Клопс.Ru сообщили, что информация дежурному о найденном теле поступила около 2:00, 5 августа. На место выезжал следователь. В настоящее время назначена проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.