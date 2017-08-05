Под Нижнекамском на Каме обнаружили плывущее по течению тело мужчины
Погибшего заметили возле поселка Красный ключ неподалеку от лодочной станции.
Погибшего заметили возле поселка Красный ключ неподалеку от лодочной станции.
В Нижнекамском районе обнаружили тело мужчины, плывущее по Каме, сообщили ИА «Татар-информ» в
Накануне днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что по реке Кама возле поселка Красный ключ плывет по течению тело.
На место прибыли спасатели из Нижнекамска и сотрудники полиции. К моменту их прибытия труп находился в двух метрах от берега в районе лодочной станции. Спасатели извлекли тело погибшего из воды и передали полицейским. Немного позднее неподалеку от места происшествия сотрудники полиции нашли личные вещи мужчины. Личность погибшего устанавливается.