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15:14 (мск), источник: Newtimes.kz

В Алматы произошло лобовое столкновение двух иномарок

ДТП произошло в Алматы на проспекте Суюмбая, немного ниже пожарной части. Автомобиль Lexus GS 300 занесло на большой скорости, передает patrul.kz.

Источник: Newtimes.kz

Автомобиль Lexus GS 300 двигался по Суюмбая в северном направлении. После пересечения с улицей Богдана Хмельницкого по неизвестным причинам машину стало заносить из стороны в строну.

По сообщениям свидетелей, Lexus ехал со скоростью около 100 км в час. Он оказался на полосе встречного движения. В это время по Суюмбая на юг двигался Subaru Outback. Lexus ударил его в правый бок, от чего Subaru вылетел на встречку и встал поперек дороги. Тем временем, Lexus продолжал маневрирование, вернулся на свою полосу и тоже перекрыл дорогу.

Пострадали двое — водитель и пассажир Subaru Outback. После оказания медицинской помощи от госпитализации они отказались.

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