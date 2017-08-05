В Алматы произошло лобовое столкновение двух иномарок

Автомобиль Lexus GS 300 двигался по Суюмбая в северном направлении. После пересечения с улицей Богдана Хмельницкого по неизвестным причинам машину стало заносить из стороны в строну.

По сообщениям свидетелей, Lexus ехал со скоростью около 100 км в час. Он оказался на полосе встречного движения. В это время по Суюмбая на юг двигался Subaru Outback. Lexus ударил его в правый бок, от чего Subaru вылетел на встречку и встал поперек дороги. Тем временем, Lexus продолжал маневрирование, вернулся на свою полосу и тоже перекрыл дорогу.