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13:56 (мск), источник: РБК

СК рассказал о расстреле на Рублевке директора «Океанариума»

В СК заявили, что возле Рублевского шоссе найдено тело гендиректора московского «Океанариума». Как рассказал источник РБК в правоохранительных органах, погибший — директор океанариума в «Крокус-Сити» Андрей Чернов.

Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства бизнесмена, гендиректора московского «Океанариума», расположенного в одном из торговых развлекательных центров. Об этом говорится на сайте СУ СКР по региону.

Следователи не уточняют личность убитого.

По версии правоохранителей, убийство произошло утром 4 августа на территории «Суворовского парка» возле Рублевского шоссе.

Неизвестный не менее шести раз выстрелил в бизнесмена, потерпевший 1964 года рождения скончался на месте.

Источник РБК в правоохранительных органах Москвы подтвердил, что убитый 4 августа директор океанариума — это Андрей Чернов.

Сотрудник «Крокус Сити Океанариума», пожелавший остаться неназванным, ранее рассказал РБК, что директор океанариума Андрей Чернов погиб в пятницу, 4 августа. «Время смерти и обстоятельства мне не известны», — отметил собеседник РБК.

Ранее РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что труп мужчины с огнестрельным ранением был обнаружен на Рублевском шоссе 4 августа. По данным полиции, тело мужчины нашли около 10 утра.

«Комсомольская правда» сообщала, что 4 августа во время пробежки в Суворовском парке (рядом с Рублевским шоссе) был застрелен директор и один из учредителей океанариума в «Крокус-Сити» Андрей Чернов. Убийца, по информации издания, выпустил пять пуль в грудь Чернову.

Тело обнаружила местная жительница, выгуливавшая утром собаку.

Она направилась на звук выстрелов и увидела Чернова лежащим на велодорожке.

Женщина пояснила газете, что угроз супругу «не поступало», но женщина допустила, что преступление может быть связано с конфликтом бизнес-интересов.

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