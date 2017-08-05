Главный архитектор Уфы отказался от взятки в тысячу долларов
Мужчину пытались подкупить для строительства базы отдыха.
Мужчину пытались подкупить для строительства базы отдыха.
В Уфе застройщики базы отдыха пытались подкупить главного инженера столицы. Честный мужчина отказался от тысячи долларов, спрятанных в невзрачный конверт.
История началась еще в 2016 году. Коммерсанты обратились уфимское управление архитектуры и градостроительства с просьбой о разрешении на стройку. Им отказали.
Тогда хитрые джентльмены решили действовать иначе — предложили руководителю ведомства небольшой «подарок» в виде тысячи долларов США. Честный архитектор тут же обратился в прокуратуру и полицию.
— По итогам расследования фирму оштрафовали на 1 миллион рублей, а на самого взяткодателя возбудили уголовное дело по статье «дача взятки в значительном размере», — объяснили в
Злосчастный конверт со взяткой у негодяев, кстати, тоже изъяли.