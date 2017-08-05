Главный архитектор Уфы отказался от взятки в тысячу долларов

Источник: AP 2017

В Уфе застройщики базы отдыха пытались подкупить главного инженера столицы. Честный мужчина отказался от тысячи долларов, спрятанных в невзрачный конверт.

История началась еще в 2016 году. Коммерсанты обратились уфимское управление архитектуры и градостроительства с просьбой о разрешении на стройку. Им отказали.

Тогда хитрые джентльмены решили действовать иначе — предложили руководителю ведомства небольшой «подарок» в виде тысячи долларов США. Честный архитектор тут же обратился в прокуратуру и полицию.

— По итогам расследования фирму оштрафовали на 1 миллион рублей, а на самого взяткодателя возбудили уголовное дело по статье «дача взятки в значительном размере», — объяснили в пресс-службе Прокуратуры.