Два человека погибли при столкновении четырех автомобилей в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Два человека погибли и трое пострадали при столкновении четырех автомобилей в Ленинградской области, сообщает управление ГИБДД по региону.

«По предварительной информации, около 12:09 мск во Всеволожском районе Ленинградской области на Дороге жизни при выезде с Ковалевского кладбища произошло столкновение четырех автомобилей. В результате ДТП погибли две женщины, еще одна женщина получила тяжкий вред здоровью, двое человек получили легкую степень вреда здоровью», — сообщили в инспекции. Пострадавшие находились в разных автомобилях.