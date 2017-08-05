Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп бил санкциями по России, а пострадала Украина - СМИ
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Назван размер пособия на похороны, которое положено россиянам
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Что ждет российскую валюту в этом годуЭксперты советуют россиянам не бросаться в обменные пункты за валютой, а потратить сбережения на крупные покупки
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
Эксперт рассказал об истребителе 6-го поколения МиГ-41 – СМИ
В Одессе может начаться второй Донбасс - Киев
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
90-килограммовая модель показала смелое фото
В Сирии Т-90 включил специальные фары против ракет боевиков – СМИ
Пушков: Девятый вал наследия Порошенко уже близко
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
8Путин выпустил мальков омуля
15:11 (мск), источник: ТАСС

Два человека погибли при столкновении четырех автомобилей в Ленобласти

Еще трое человек получили травмы.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Два человека погибли и трое пострадали при столкновении четырех автомобилей в Ленинградской области, сообщает управление ГИБДД по региону.

«По предварительной информации, около 12:09 мск во Всеволожском районе Ленинградской области на Дороге жизни при выезде с Ковалевского кладбища произошло столкновение четырех автомобилей. В результате ДТП погибли две женщины, еще одна женщина получила тяжкий вред здоровью, двое человек получили легкую степень вреда здоровью», — сообщили в инспекции. Пострадавшие находились в разных автомобилях.

По данному факту ГИБДД проводит проверку.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Кисляк не считает отношения между РФ и США холодной войной
На украинско-польской границе СБУ и Погранслужба ведут поиски Саакашвили
Минэнерго отреагировало на санкции ЕС в связи с делом Siemens
Спасатели обнаружили шахтера, вышедшего на связь в руднике «Мир»
Кисляк рассказал о приведшем к отставке Флинна разговоре
Дмитрий Рогозин встретился с министром обороны Ирана
Появилось видео подводной охоты Путина в Туве
СМИ: коалиция нанесла авиаудар по госпиталю в Ракке
Правительство расширило перечень наркотических веществ
Спорт
Почему «Зенит» должен обыграть «Спартак» Перед центральным матчем 4-го тура представляем 5 фактов в пользу "Зенита"
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым Ярослава Дегтярева сыграла дочь главного героя в фильме Анны Матисон
Недвижимость
Как обустроить пространство под лестницей
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Стала известна этажность застройки в рамках реновации
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь