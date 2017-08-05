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15:42 (мск), источник: Tengrinews

В Милане похитили модель и выставили на аукцион за 300 тысяч евро

Гражданин Польши накачал лекарствами модель из Великобритании, приехавшую в Милан, и похитил ее, после чего выставил на «аукцион» за 300 тысяч евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TG24COM.

Девушка, имя которой не называется, прибыла в Милан для фотосессии 11 июля. Когда она приехала в студию, где должна была состояться съемка, события стали развиваться не по плану — модель похитили, сделав укол препарата, применяемого для наркоза.

Связанную по рукам и ногам жертву перевезли в сумке в укрытие. Автор похищения выставил девушку на аукцион в теневом сегменте сети, назначив за нее плату в биткоинах на сумму, эквивалентную 300 тысячам евро.

В неволе модель провела неделю. Тревогу поднял агент девушки, инициировавший ее поиски. Похититель принял решение освободить пленницу 17 июля, узнав, что она мать двухлетнего ребенка, а продажа матерей якобы была «не в его правилах». Для этого он доставил девушку к зданию британского консульства, где его задержали правоохранители.

Преступник признался в содеянном, его причастность к похищению подтверждают собранные биоматериалы и улики, обнаруженные на его компьютере и телефоне. Отмечается, что он мог быть участником некой преступной группировки «Черная смерть», которая якобы занимается продажей женщин в сексуальное рабство, однако само ее существование пока не подтверждается и может считаться не более чем страшной городской легендой.

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