В Милане похитили модель и выставили на аукцион за 300 тысяч евро

Девушка, имя которой не называется, прибыла в Милан для фотосессии 11 июля. Когда она приехала в студию, где должна была состояться съемка, события стали развиваться не по плану — модель похитили, сделав укол препарата, применяемого для наркоза.

Связанную по рукам и ногам жертву перевезли в сумке в укрытие. Автор похищения выставил девушку на аукцион в теневом сегменте сети, назначив за нее плату в биткоинах на сумму, эквивалентную 300 тысячам евро.

В неволе модель провела неделю. Тревогу поднял агент девушки, инициировавший ее поиски. Похититель принял решение освободить пленницу 17 июля, узнав, что она мать двухлетнего ребенка, а продажа матерей якобы была «не в его правилах». Для этого он доставил девушку к зданию британского консульства, где его задержали правоохранители.