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17:26 (мск), источник: Клопс.ru

На трассе Калининград — Черняховск рейсовый автобус съехал в кювет

ДТП произошло после моста на Гвардейск.

На автодороге Калининград — Черняховск рейсовый автобус съехал в кювет. Об этом сообщили пользователи группы «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «ВКонтакте».

Во время загрузки произошла ошибка.

Очевидцы уточняют, что ДТП произошло после моста на Гвардейск в сторону Калининграда. Водитель рейсового автобуса «Калининград-Гусев» применил экстренное торможение. Также очевидцы отмечают, что вокруг места происшествия разлита тормозная жидкость.

Пассажиров автобуса с трассы забрал другой автобус. Информация о пострадавших уточняется.

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