На трассе Калининград — Черняховск рейсовый автобус съехал в кювет
ДТП произошло после моста на Гвардейск.
ДТП произошло после моста на Гвардейск.
На автодороге Калининград — Черняховск рейсовый автобус съехал в кювет. Об этом сообщили пользователи группы «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «ВКонтакте».
Очевидцы уточняют, что ДТП произошло после моста на Гвардейск в сторону Калининграда. Водитель рейсового автобуса «Калининград-Гусев» применил экстренное торможение. Также очевидцы отмечают, что вокруг места происшествия разлита тормозная жидкость.
Пассажиров автобуса с трассы забрал другой автобус. Информация о пострадавших уточняется.