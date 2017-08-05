На трассе Калининград — Черняховск рейсовый автобус съехал в кювет

На автодороге Калининград — Черняховск рейсовый автобус съехал в кювет. Об этом сообщили пользователи группы «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «ВКонтакте».

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Очевидцы уточняют, что ДТП произошло после моста на Гвардейск в сторону Калининграда. Водитель рейсового автобуса «Калининград-Гусев» применил экстренное торможение. Также очевидцы отмечают, что вокруг места происшествия разлита тормозная жидкость.