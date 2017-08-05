Лесной пожар обнаружили на севере острова Ольхон в Иркутской области

Лесной пожар площадью 0,5 га обнаружен на севере острова Ольхон в районе пади Узуры. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член регионального штаба ОНФ Александр Деев. Сейчас идет поиск добровольцев, потому что сил пожарных инспекторов не хватает для того, чтобы справится с пламенем. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.