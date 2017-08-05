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16:18 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Лесной пожар обнаружили на севере острова Ольхон в Иркутской области

«Заповедное Прибайкалье» набирает добровольцев для тушения пламени.

Источник: IrkutskMedia.ru

Лесной пожар площадью 0,5 га обнаружен на севере острова Ольхон в районе пади Узуры. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член регионального штаба ОНФ Александр Деев. Сейчас идет поиск добровольцев, потому что сил пожарных инспекторов не хватает для того, чтобы справится с пламенем. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По информации Авиалесохраны за 5 августа на землях лесного фонда Иркутской области зарегистрировано 13 пожаров почти 3,8 тысяч га.

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