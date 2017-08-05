Лесной пожар обнаружили на севере острова Ольхон в Иркутской области
«Заповедное Прибайкалье» набирает добровольцев для тушения пламени.
«Заповедное Прибайкалье» набирает добровольцев для тушения пламени.
Лесной пожар площадью 0,5 га обнаружен на севере острова Ольхон в районе пади Узуры. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член регионального штаба ОНФ Александр Деев. Сейчас идет поиск добровольцев, потому что сил пожарных инспекторов не хватает для того, чтобы справится с пламенем. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
По информации Авиалесохраны за 5 августа на землях лесного фонда Иркутской области зарегистрировано 13 пожаров почти 3,8 тысяч га.