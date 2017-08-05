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16:22 (мск), источник: Sputniknews.kz

Житель Акмолинской области умер от удара молнии

Удар молнии застал мужчину во время выгула домашнего скота.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 5 авг — Sputnik. В селе Жалтырь Акмолинской области от удара молнии скончался местный житель, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

В Астраханский РОВД 3 августа поступило телефонное сообщение от мужчины, что вблизи села Жалтырь от удара молнии скончался местный житель 1955 года рождения.

«Местный житель пас домашний скот, в тот вечер около 20 часов он на лошади гнал коров, овец в населенный пункт, когда в него ударила молния. В результате разряда молнии на месте скончался пастух и лошадь», — рассказали в Астраханском РОВД.

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