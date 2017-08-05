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18:40 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

На 14-летнего подростка напал нетрезвый житель Арзамаса

2 августа в Арзамасе нетрезвый мужчина сломал ногу подростку.

Днем 2 августа 2017 года трое подростков совершали велосипедную прогулку на перекрестке улиц Жуковского и Парковой города Арзамаса Нижегородской области. Как сообщили в пресс службе Следственного Управления Следственного Комитета по Нижегородской области, проходивший мимо мужчина будучи в нетрезвом состоянии сбросил одного из ребят на землю и ударил мальчика его же велосипедом. В результате агрессивных действий пьяного мужчины, у мальчика-подростка выявлен перелом ноги.

На данный момент следственный комитет совместно с оперативными сотрудниками устанавливают личность правонарушителя, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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