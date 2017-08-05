На 14-летнего подростка напал нетрезвый житель Арзамаса

Днем 2 августа 2017 года трое подростков совершали велосипедную прогулку на перекрестке улиц Жуковского и Парковой города Арзамаса Нижегородской области. Как сообщили в пресс службе Следственного Управления Следственного Комитета по Нижегородской области, проходивший мимо мужчина будучи в нетрезвом состоянии сбросил одного из ребят на землю и ударил мальчика его же велосипедом. В результате агрессивных действий пьяного мужчины, у мальчика-подростка выявлен перелом ноги.