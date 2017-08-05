УВД: малышке, брошенной у роддома в Слуцке, всего 5 суток от роду

Источник: Sputnik.by

Официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко рассказал радио Sputnik Беларусь о подробностях нынешнего инцидента в Слуцке и поисках матери, бросившей ребенка.

Вчера, 4 августа, новорожденную девочку подбросили к слуцкому роддому, сообщил Марченко.

«Девочку обнаружили в 6 часов утра работники роддома на крыльце приемного отделения. Об этом они сообщили в милицию. Сейчас правоохранители устанавливают, кто и зачем подбросил ребенка», — сообщил представитель УВД.

Милиция разыскивает мать девочки. По предварительной информации, младенец появился на свет в домашних условиях.

«Примерно девочке около 5-ти суток. Сейчас она находится под присмотром медиков», — отметил Марченко.

На данный момент уголовное дело пока не возбуждено, однако Следственным комитетом проводится проверка по данному факту.

Назначены соответствующие экспертизы по состоянию здоровья и наличию телесных повреждений у ребенка, сказал представитель УВД.