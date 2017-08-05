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16:21 (мск), источник: Sputnik.by

УВД: малышке, брошенной у роддома в Слуцке, всего 5 суток от роду

За последние 4 года это второй подобный случай в Беларуси, ранее в 2013 году новорожденного ребенка подбросили буквально под дверь жительнице Пинска.

Источник: Sputnik.by

Официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко рассказал радио Sputnik Беларусь о подробностях нынешнего инцидента в Слуцке и поисках матери, бросившей ребенка.

Вчера, 4 августа, новорожденную девочку подбросили к слуцкому роддому, сообщил Марченко.

«Девочку обнаружили в 6 часов утра работники роддома на крыльце приемного отделения. Об этом они сообщили в милицию. Сейчас правоохранители устанавливают, кто и зачем подбросил ребенка», — сообщил представитель УВД.

Милиция разыскивает мать девочки. По предварительной информации, младенец появился на свет в домашних условиях.

«Примерно девочке около 5-ти суток. Сейчас она находится под присмотром медиков», — отметил Марченко.

На данный момент уголовное дело пока не возбуждено, однако Следственным комитетом проводится проверка по данному факту.

Назначены соответствующие экспертизы по состоянию здоровья и наличию телесных повреждений у ребенка, сказал представитель УВД.

Как уже сообщалось, малышка-подкидыш в Слуцке остается под наблюдением медиков. Изначально у нее диагностировали незначительное переохлаждение, поскольку ребенок был завернут в одну пеленку. Пока каких-либо проблем со здоровьем у девочки врачи не выявили. Ее вес — 3,48 кг, рост — 52 см.

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