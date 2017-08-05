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16:53 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградцы помогли полицейским задержать пьяного водителя

В отношении калининградца возбудили уголовное дело за повторную нетрезвую езду.

Жители Калининграда сообщили на горячую линию ГИБДД «Нетрезвый водитель» о том, что по городу ездит автомобиль, за рулём которого находится мужчина в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Калининградской области.

Патрульные экипажи Госавтоинспекции были незамедлительно ориентированы на розыск машины. 5 августа в 3:00 автомобиль был задержан в Московском районе областной столицы. Водитель имел внешние признаки состояния опьянения, но пройти медицинское освидетельствование он отказался в присутствии понятых.

Во время разбирательства было установлено, что задержанный уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. В начале текущего года суд лишил его водительских прав. В отношении калининградца возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения»).

За прошлые выходные полицейские задержали 31 пьяного водителя за рулём. Один из задержанных был привлечён повторно.

О фактах нетрезвого вождения в дорожную полицию можно сообщить по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель»: 8 (4012) 552 — 811.

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