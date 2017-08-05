Сбежавшего с места ДТП акима лишили водительских прав в Карагандинской области

Источник: Informburo.kz

Административный суд вынес приговор акиму Айнабулакского сельского округа Жанааркинского района Саяту Шумбулову, сообщили в Жанааркинском суде.

Саята Шумбулова признали виновным в административном правонарушении по статье «Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся», назначив наказание в виде года лишения водительских прав.

12 апреля Саят Шумбулов сел на свой служебный автомобиль, и, выезжая с парковки придорожного кафе, поцарапал машину, после чего уехал с места ДТП. Владелец иномарки обратился с заявлением в полицию. Выяснив обстоятельства аварии, сотрудники нашли и установили владельца машины. После разговора с акимом, майор полиции Медет Жолдыбалин решил получить с сельского начальника взятку в размере 250 тысяч тенге.