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16:48 (мск), источник: Informburo.kz

Сбежавшего с места ДТП акима лишили водительских прав в Карагандинской области

После отдыха в придорожном кафе, глава посёлка поцарапал на парковке иномарку, владелец которой обратился в суд.

Источник: Informburo.kz

Административный суд вынес приговор акиму Айнабулакского сельского округа Жанааркинского района Саяту Шумбулову, сообщили в Жанааркинском суде.

Саята Шумбулова признали виновным в административном правонарушении по статье «Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся», назначив наказание в виде года лишения водительских прав.

12 апреля Саят Шумбулов сел на свой служебный автомобиль, и, выезжая с парковки придорожного кафе, поцарапал машину, после чего уехал с места ДТП. Владелец иномарки обратился с заявлением в полицию. Выяснив обстоятельства аварии, сотрудники нашли и установили владельца машины. После разговора с акимом, майор полиции Медет Жолдыбалин решил получить с сельского начальника взятку в размере 250 тысяч тенге.

В суде Медет Жолдыбалин признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным в нарушении статьи 366 Уголовного кодекса РК «Получение взятки» и приговорил к трём годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

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