Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Фанаты Анны Седоковой раскрыли отца ее третьего ребенка
Стала известна этажность застройки в рамках реновации
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
«Париж сала нэ купуэ. А шо Лондон, тоже?»: Песков об Украине и ЕС
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Умеренные возлияния грозят ожирением
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
8Уникальные витрины Могадишо
11:36 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области нашли труп в реке Дон

Тело мужчины достали жители села Горожанка.

Жители села Горожанка Рамонского района достали тело мужчины из реки Дон, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112» в субботу, 5 августа. Факт произошедшего подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как рассказали очевидцы, тело мужчины плыло по течению реки «Дон». Его обнаружили и вытащили сельчане. По словам очевидцев, «труп был синий, неизвестно, сколько времени он пробыл в воде». Возраст и личность мужчины пока не установили.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Воронежский суд отстранил Павла Пономарева от должности главы Хохольского района
Трамп поблагодарил Россию и КНР за поддержку санкций против КНДР
СМИ: Британия готова заплатить €40 млрд за выход из Евросоюза
Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии
В ФРГ предложили отложить вопрос Крыма и наладить отношения с РФ
Легкая атлетика побежала назад: Гэтлин победил Болта на ЧМ
В Италии оценили ущерб от продэмбарго России
В Абхазии заявили о «мощной волне отказов туристов» от поездок
Спорт
Гэтлин победил Болта на последней стометровке ямайца в карьере Никто не был готов к тому, что восьмикратный чемпион ОИ, заранее объявивший о завершении карьеры после лондонского ЧМ, не выиграет свой последний забег на 100 метров
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
В проектах реновации создадут дворы без парковок
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь