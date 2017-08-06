В Воронежской области нашли труп в реке Дон

Жители села Горожанка Рамонского района достали тело мужчины из реки Дон, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112» в субботу, 5 августа. Факт произошедшего подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как рассказали очевидцы, тело мужчины плыло по течению реки «Дон». Его обнаружили и вытащили сельчане. По словам очевидцев, «труп был синий, неизвестно, сколько времени он пробыл в воде». Возраст и личность мужчины пока не установили.

