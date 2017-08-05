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17:55 (мск), источник: Интерфакс

Швейцария прекратила расследование против экс-главы Минсельхоза России

По данным СМИ, экс-министр, которая фигурировала в материалах расследования об отмывании денег, вновь имеет доступ ко всем банковским счетам, на которые ранее был наложен арест.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU — Прокуратура Швейцарии закрыла дело в отношении экс-главы министерства сельского хозяйства России Елены Скрынник, которая фигурировала в материалах расследования об отмывании денег, передают в субботу швейцарские СМИ.

Как отмечают издания, экс-министр вновь имеет доступ ко всем банковским счетам, на которые ранее был наложен арест.
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В декабре 2015 года стало известно, что следственные органы РФ вынесли решение о приостановлении дела о хищении более 1 млрд рублей по так называемому «делу Росагролизинга» в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

После этого швейцарская прокуратура, которая с 2013 года расследует собственное уголовное дело об отмывании в отношении группы россиян, в том числе Скрынник, обратилась в Москву за разъяснениями и повторила просьбу об оказании правовой помощи.

В рамках своего дела об отмывании швейцарские прокуроры наложили арест на банковские счета, которые, по их данным, фактически принадлежат Скрынник и ее детям.

Комментарии
4
Александр Никифоров
в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Вот какие у нас менты, даже лица не видят....
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Анатолий Лысенко-Шариков
Нечего было..!Честных людей..!Как не стыдно..!Ай-яйЯй..!
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Борис Борисыч
Что бы у вас вСё было,а вам за это ничего не было---нужно воровать,ну ОООчень много....Учитесь у министров...
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