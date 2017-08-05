Швейцария прекратила расследование против экс-главы Минсельхоза России
По данным СМИ,
По данным СМИ,
Москва. 5 августа. INTERFAX.RU — Прокуратура Швейцарии закрыла дело в отношении
В декабре 2015 года стало известно, что следственные органы РФ вынесли решение о приостановлении дела о хищении более 1 млрд рублей по так называемому «делу Росагролизинга» в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
После этого швейцарская прокуратура, которая с 2013 года расследует собственное уголовное дело об отмывании в отношении группы россиян, в том числе Скрынник, обратилась в Москву за разъяснениями и повторила просьбу об оказании правовой помощи.
В рамках своего дела об отмывании швейцарские прокуроры наложили арест на банковские счета, которые, по их данным, фактически принадлежат Скрынник и ее детям.