В Ардатовском районе утонул 8-летний мальчик
4 августа в селе Круглово не удалось предотвратить смертельную трагедию.
4 августа в селе Круглово не удалось предотвратить смертельную трагедию.
Информацию об ужасной трагедии, произошедшей около трех часов дня в пятницу, 4 августа, РИА «Время Н» сообщили в пресс службе МЧС.
На данный момент сотрудники следственного комитета выясняют причины и обстоятельнства произошедшего. Уже сейчас известно, что восьмилетний мальчик утонул в безымянном озере, расположенном в селе Круглово Ардатовского района Нижегородской области.
Тело мальчика нашли и извлекли из воды местные жители.