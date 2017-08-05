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18:44 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Ардатовском районе утонул 8-летний мальчик

4 августа в селе Круглово не удалось предотвратить смертельную трагедию.

Информацию об ужасной трагедии, произошедшей около трех часов дня в пятницу, 4 августа, РИА «Время Н» сообщили в пресс службе МЧС.

На данный момент сотрудники следственного комитета выясняют причины и обстоятельнства произошедшего. Уже сейчас известно, что восьмилетний мальчик утонул в безымянном озере, расположенном в селе Круглово Ардатовского района Нижегородской области.

Тело мальчика нашли и извлекли из воды местные жители.

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