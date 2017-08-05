CBS: у исламского центра на севере США прогремел взрыв

ТАСС, 5 августа. Взрыв прогремел в субботу возле здания исламского центра в городе Блумингтон (штат Миннесота) на севере США. Об этом сообщает телеканал CBS.

По его данным, в настоящий момент здание религиозного центра охвачено огнем, над ним возвышается столб дыма. Как отмечает телеканал, речь может идти о попытке поджога.

«Полиция работает на месте инцидента, откуда поступила информация о взрыве. Пострадавших нет», — говорится в заявлении местной полиции в Twitter.

Стражи порядка указали, что к расследования ЧП подключились сотрудники ФБР.