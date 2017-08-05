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19:07 (мск), источник: ТАСС

CBS: у исламского центра на севере США прогремел взрыв

Здание охвачено огнем.

ТАСС, 5 августа. Взрыв прогремел в субботу возле здания исламского центра в городе Блумингтон (штат Миннесота) на севере США. Об этом сообщает телеканал CBS.

По его данным, в настоящий момент здание религиозного центра охвачено огнем, над ним возвышается столб дыма. Как отмечает телеканал, речь может идти о попытке поджога.

«Полиция работает на месте инцидента, откуда поступила информация о взрыве. Пострадавших нет», — говорится в заявлении местной полиции в Twitter.

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Стражи порядка указали, что к расследования ЧП подключились сотрудники ФБР.

На месте инцидента работают спасательные службы и пожарные. По сведениям CBS, за любую информацию, связанную с ЧП, назначена награда в $10 тыс.

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