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12:17 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Кулебакские полицейские поймали 18-летнего грабителя

Юный преступник причинил материальный ущерб в размере более 150 тысяч рублей.

Главное Управление МВД по Нижегородской области сообщило, что сотрудники полиции Кулебакского района после оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого в краже частного жилого дома 18-летнего местного жителя.

Юный преступник тайно проник в один из домов, расположенных по улице Минина в Кулебаках, и похитил имущество на общую сумму более 100 тысяч рублей, кроме того захватил денежных средств на сумму 50 тысяч рублей.

По данному факту по признакам преступления возбуждено уголовное дело и решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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