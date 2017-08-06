Кулебакские полицейские поймали 18-летнего грабителя

Главное Управление МВД по Нижегородской области сообщило, что сотрудники полиции Кулебакского района после оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого в краже частного жилого дома 18-летнего местного жителя.

Юный преступник тайно проник в один из домов, расположенных по улице Минина в Кулебаках, и похитил имущество на общую сумму более 100 тысяч рублей, кроме того захватил денежных средств на сумму 50 тысяч рублей.