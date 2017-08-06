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12:17 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Лысково задержан рецидивист, ограбивший кафе

49-летнего жителя Лысковского района ждет уголовное наказание.

Сотрудники полиции Лысковского района Нижегородской области раскрыли имущественное преступление, совершенное 29 июля 2017 года. Согласно сообщению Главного Управления МВД по Нижегородской области, 49-летний житель Лыскова открыто похитил алкогольной продукции на крупную сумму денег. Интересно, что преступление совершалась на глазах директора кафе, а злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.

В результе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан и стало известно, что данный гражданин неоднократно привлекался к уголовной ответсвенности и был судим.

На данный момент в отношении подозреваемого жителя Лыскова возбуждено уголовное дело и продолжается расследование.

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