В Лысково задержан рецидивист, ограбивший кафе
49-летнего жителя Лысковского района ждет уголовное наказание.
49-летнего жителя Лысковского района ждет уголовное наказание.
Сотрудники полиции Лысковского района Нижегородской области раскрыли имущественное преступление, совершенное 29 июля 2017 года. Согласно сообщению Главного Управления МВД по Нижегородской области, 49-летний житель Лыскова открыто похитил алкогольной продукции на крупную сумму денег. Интересно, что преступление совершалась на глазах директора кафе, а злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.
В результе
На данный момент в отношении подозреваемого жителя Лыскова возбуждено уголовное дело и продолжается расследование.