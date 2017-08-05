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22:46 (мск), источник: Kazinform

Авиарейс с казахстанскими туристами из Египта отложили на несколько дней

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Авиарейс Шарм-эш-Шейх — Алматы, которым 5 августа должны были вылететь 245 казахстанских туристов, перенесли на 8 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Авиакомпания Sanday arilines распространила уведомление о задержке авиарейса, на котором казахстанские туристы должны были 5 августа возвратиться из египетского Шарм-эш-Шейха в Алматы. Первоначально вылет рейса, который должен был отправиться из Египта в Казахстан, откладывался на 12 часов. Но позже авиакомпания уточнила, что рейс с казахстанскими туристами, отдыхавшими в Египте на Красном море, откладывается на 8 августа. По данным на это время, все туристы остаются в отелях», — сообщил руководитель туристической компании EasyTravel Нуралхан Бисенов.

Как добавил Н. Бисенов, не исключено, что задержки рейсов могут произойти и по другим туристическим направлениям, которые обслуживает авиакомпания.

Напомним, о задержке авиарейса Казинформу сообщила туристка Алма Мухамедьярова. По ее словам, всем казахстанцам, которые должны были вылететь в Алматы, сообщили, что проблема с их нахождением в отелях решена — выселять никого не будут.

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