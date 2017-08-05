Авиарейс с казахстанскими туристами из Египта отложили на несколько дней
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Авиарейс
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Авиарейс
«Авиакомпания Sanday arilines распространила уведомление о задержке авиарейса, на котором казахстанские туристы должны были 5 августа возвратиться из египетского
Как добавил Н. Бисенов, не исключено, что задержки рейсов могут произойти и по другим туристическим направлениям, которые обслуживает авиакомпания.
Напомним, о задержке авиарейса Казинформу сообщила туристка Алма Мухамедьярова. По ее словам, всем казахстанцам, которые должны были вылететь в Алматы, сообщили, что проблема с их нахождением в отелях решена — выселять никого не будут.