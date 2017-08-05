Авиарейс с казахстанскими туристами из Египта отложили на несколько дней

«Авиакомпания Sanday arilines распространила уведомление о задержке авиарейса, на котором казахстанские туристы должны были 5 августа возвратиться из египетского Шарм-эш-Шейха в Алматы. Первоначально вылет рейса, который должен был отправиться из Египта в Казахстан, откладывался на 12 часов. Но позже авиакомпания уточнила, что рейс с казахстанскими туристами, отдыхавшими в Египте на Красном море, откладывается на 8 августа. По данным на это время, все туристы остаются в отелях», — сообщил руководитель туристической компании EasyTravel Нуралхан Бисенов.