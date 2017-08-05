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5 августа, источник: РИА Новости

В Азербайджане после взрыва в общежитии госпитализировали 25 человек

БАКУ, 5 авг — РИА Новости, Вугар Гасанов. Число госпитализированных после взрыва в общежитии в Азербайджане возросло до 25, состояние некоторых тяжелое, сообщили РИА Новости в больнице скорой и неотложной помощи города Сумгайыт.

Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о взрыве на территории общежития в восьмом микрорайоне города Сумгайыт.

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Как уточнило агентство Trend, в результате происшествия есть погибшие и раненые. В больнице скорой и неотложной помощи РИА Новости ранее сообщили о госпитализации свыше 10 человек, которые отравились от дыма во время пожара.

«На данный момент госпитализированы 25 человек. Среди них есть и те, состояние которых тяжелое. Есть 14-летняя девочка, она доставлена в реанимацию», — сообщили в больнице.

Ранее в МЧС Азербайджана сообщили РИА Новости, что в общежитии, где ранее произошел взрыв, живут 114 семей вынужденных переселенцев с времен карабахской войны, восемь семей — местные жители. По данным ведомства, их всех эвакуировали. Пожар удалось потушить.

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