В Азербайджане после взрыва в общежитии госпитализировали 25 человек

Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о взрыве на территории общежития в восьмом микрорайоне города Сумгайыт.

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Как уточнило агентство Trend, в результате происшествия есть погибшие и раненые. В больнице скорой и неотложной помощи РИА Новости ранее сообщили о госпитализации свыше 10 человек, которые отравились от дыма во время пожара.

«На данный момент госпитализированы 25 человек. Среди них есть и те, состояние которых тяжелое. Есть 14-летняя девочка, она доставлена в реанимацию», — сообщили в больнице.