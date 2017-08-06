В Витебске при штурме притона задержали батюшку-сутенера

Информагентства сообщают, что 4 августа супруга отца Николая обратилась в милицию с просьбой отыскать мужа, когда он перестал выходить на связь.

До исчезновения священнослужитель объяснил жене, что 2 августа уезжает в поездку по православным монастырям Подмосковья. На деле оказалось, что батюшка поехал к проституткам в Витебск. Сотрудники милиции задержали 39-летнего отца Николая в Витебске во время облавы на притон.

Оперативники располагают информацией, что священник не был простым посетителем женщин с легким поведением, а собирался вывезти их в Санкт-Петербург. В УСК по Витебской области эту информацию подтвердили.