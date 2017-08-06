В Витебске при штурме притона задержали батюшку-сутенера
5 августа стало известно, что во время облавы в одном из притонов Витебска сотрудники милиции задержали батюшку Николая (Николая Киреева). Священнослужителя, который прибыл в Беларусь из
5 августа стало известно, что во время облавы в одном из притонов Витебска сотрудники милиции задержали батюшку Николая (Николая Киреева). Священнослужителя, который прибыл в Беларусь из
Информагентства сообщают, что 4 августа супруга отца Николая обратилась в милицию с просьбой отыскать мужа, когда он перестал выходить на связь.
До исчезновения священнослужитель объяснил жене, что 2 августа уезжает в поездку по православным монастырям Подмосковья. На деле оказалось, что батюшка поехал к проституткам в Витебск. Сотрудники милиции задержали 39-летнего отца Николая в Витебске во время облавы на притон.
Оперативники располагают информацией, что священник не был простым посетителем женщин с легким поведением, а собирался вывезти их в
Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на организацию или использования занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией.