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08:19 (мск), источник: Telegraf.by

В Витебске при штурме притона задержали батюшку-сутенера

5 августа стало известно, что во время облавы в одном из притонов Витебска сотрудники милиции задержали батюшку Николая (Николая Киреева). Священнослужителя, который прибыл в Беларусь из Санкт-Петербурга, арестовали по подозрению в сутенерстве. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Информагентства сообщают, что 4 августа супруга отца Николая обратилась в милицию с просьбой отыскать мужа, когда он перестал выходить на связь.

До исчезновения священнослужитель объяснил жене, что 2 августа уезжает в поездку по православным монастырям Подмосковья. На деле оказалось, что батюшка поехал к проституткам в Витебск. Сотрудники милиции задержали 39-летнего отца Николая в Витебске во время облавы на притон.

Оперативники располагают информацией, что священник не был простым посетителем женщин с легким поведением, а собирался вывезти их в Санкт-Петербург. В УСК по Витебской области эту информацию подтвердили.

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на организацию или использования занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией.

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В Витебске при штурме притона задержали батюшку-сутенера
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