Порывистый ветер крушил в Кошкинском районе крыши и оставил без электроснабжения 120 домов
К ликвидации последствий происшествия привлечено 48 человека, задействовано 16 единиц техники.
К ликвидации последствий происшествия привлечено 48 человека, задействовано 16 единиц техники.
В субботу, 5 августа, в 16:30, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в результате прохождения кратковременного порывистого ветра, на территории с. Малое Максимкино в Кошкинском районе было нарушено электроснабжение 120 домов, в которых проживает 196 человек, в том числе 29 детей. Также частично были повреждены кровли трех частных жилых домов, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области. По данным чрезвычайного ведомства, пострадавших нет.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные группы
Аварийные бригады ПАО «МРСК Волги» в составе 25 человек проводят работы по восстановлению электроснабжения населенного пункта.
С 18:00 в ГУ МЧС России по Самарской области развернута рабочая группа по контролю за ликвидацией происшествия.
К ликвидации последствий происшествия привлечено 48 человека, задействовано 16 единиц техники.
Работу на месте происшествия координируют сотрудники министерства энергетики и ЖКХ Самарской области и администрация Кошкинского района.