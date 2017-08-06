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12:15 (мск), источник: Volga News

Порывистый ветер крушил в Кошкинском районе крыши и оставил без электроснабжения 120 домов

К ликвидации последствий происшествия привлечено 48 человека, задействовано 16 единиц техники.

В субботу, 5 августа, в 16:30, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в результате прохождения кратковременного порывистого ветра, на территории с. Малое Максимкино в Кошкинском районе было нарушено электроснабжение 120 домов, в которых проживает 196 человек, в том числе 29 детей. Также частично были повреждены кровли трех частных жилых домов, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области. По данным чрезвычайного ведомства, пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные группы Пожарно-спасательного отряда № 49 и областного Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Аварийные бригады ПАО «МРСК Волги» в составе 25 человек проводят работы по восстановлению электроснабжения населенного пункта.

С 18:00 в ГУ МЧС России по Самарской области развернута рабочая группа по контролю за ликвидацией происшествия.

К ликвидации последствий происшествия привлечено 48 человека, задействовано 16 единиц техники.

Работу на месте происшествия координируют сотрудники министерства энергетики и ЖКХ Самарской области и администрация Кошкинского района.

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