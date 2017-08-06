Порывистый ветер крушил в Кошкинском районе крыши и оставил без электроснабжения 120 домов

В субботу, 5 августа, в 16:30, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в результате прохождения кратковременного порывистого ветра, на территории с. Малое Максимкино в Кошкинском районе было нарушено электроснабжение 120 домов, в которых проживает 196 человек, в том числе 29 детей. Также частично были повреждены кровли трех частных жилых домов, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области. По данным чрезвычайного ведомства, пострадавших нет.