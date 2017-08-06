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02:00 (мск), источник: ТАСС

Иномарка столкнулась с машиной скорой помощи на юго-востоке Москвы

В результате аварии пострадали семь человек.

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Машина скорой помощи столкнулась с иномаркой на юго-востоке Москвы, пострадали семь человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Москве.

«Карета скорой помощи столкнулась с одним транспортным средством на Авиамоторной улице в Москве», — сказал собеседник агентства.

В результате аварии пострадали семь человек, добавили в управлении. Собеседник ТАСС не уточнил, были ли пациенты в машине скорой помощи.

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте ДТП и устанавливают причины аварии.

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