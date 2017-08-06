Слишком дорогую цену за велосипед заплатит приморец
В Приморье задержан подозреваемый в краже велосипеда, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
В Приморье задержан подозреваемый в краже велосипеда, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
В полицию обратилась 30-летняя жительница села Новоникольск. Она сообщила о краже принадлежащего ей велосипеда во дворе одного из домов. Ущерб составил 6 тысяч рублей.
Полицейские осмотрели двор, опросили возможных очевидцев.
В ходе
Похищенный велосипед изъят и возвращен законной владелице.
Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
К слову, в июле районе кинотеатра Уссури во Владивостоке автолюбительница наехала на двух велосипедистов, которые находились на второй полосе.
Виктор Бруевич.