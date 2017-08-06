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09:58 (мск), источник: ДЕЙТА

Слишком дорогую цену за велосипед заплатит приморец

В Приморье задержан подозреваемый в краже велосипеда, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

В полицию обратилась 30-летняя жительница села Новоникольск. Она сообщила о краже принадлежащего ей велосипеда во дворе одного из домов. Ущерб составил 6 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели двор, опросили возможных очевидцев.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции задержали 37-летнего местного жителя. В отделе полиции он дал признательные показания.

Похищенный велосипед изъят и возвращен законной владелице.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

К слову, в июле районе кинотеатра Уссури во Владивостоке автолюбительница наехала на двух велосипедистов, которые находились на второй полосе.

Виктор Бруевич.

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