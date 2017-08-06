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04:57 (мск), источник: РБК

Пленный боевик ИГ заявил о спецподготовке террористов для атак в Европе

Попавший в плен к курдскому ополчению террорист из «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) рассказал о находящейся в Сирии секретной ячейке ИГ, участники которой осуществили теракты в Париже и Брюсселе, а также готовились атаковать Великобританию. Об этом сообщает газета Times.

Источник: Reuters

По словам пленного террориста, ячейка известна под названием «Аль-Кхарса».

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Вступившие в нее потенциальные боевики-смертники, выходцы из европейских стран, проходили жесткую подготовку в одном из сирийских лагерей террористов, после чего отправлялись обратно в Европу. По словам боевика, обучение в ячейке занимает семь месяцев.

«Каждому европейцу, пересекающему границу с Сирией, предлагается (возможность) присоединиться (к “Аль-Кхарсе”). Если 20 человек начнут прохождение тренировки, то только пять закончат ее. Затем они возвращаются в Европу и совершают теракты» — приводит газета слова боевика. Выходцы из этой ячейки ответственны за теракты в Париже и Брюсселе.

Газета также сообщает о том, что террорист за два года в ИГ насчитал около 50 выходцев из Германии, Франции, Бельгии и Британии, которые успешно окончили программу подготовки в лагере смертников. «Они (террористы) планируют совершить больше терактов из-за того, что коалиция наносит по ним много ударов. Они также хотят совершить нападения в Ливане» — цитирует газета высказывание пленного исламиста.

Согласно данным бельгийской Службы обработки финансовой информации (CTIF), совершившие теракты в Париже и Брюсселе в 2015 и 2016 годах получали деньги в качестве соцвыплат.

Кроме того, часть террористов занималась грабежами и торговлей наркотиками. По информации CTIF, большая часть средств была снята и израсходована наличными на прокат автомобилей, покупку наркотиков и предметов роскоши. Также часть денег была потрачена на подготовку к терактам.

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Из-за того, что террористы тратили много наличных денег, сложно оценить, сколько именно средств ушло на аренду автомобилей, покупку оружия и взрывчатки и других средств для проведения терактов. Взятые под стражу подозреваемые в совершении терактов заявляли, что они расплачивались наличными.

В Париже в середине ноября произошла серия терактов. Также в городах Франции прогремели взрывы, а террористы взяли в заложники зрителей в концертном зале «Батаклан» на концерте группы Eagles of Death Metal. В результате теракта погибли 130 человек.

Также атаки террористов произошли в Брюсселе конце марта 2016 года. В международном аэропорту столицы Бельгии прогремели два взрыва, также одна бомба была взорвана в вагоне метро на станции «Маэльбек». В результате атаки погибли 32 человек, еще более 300 пострадали. Ответственность за теракты взяла на себя ИГ.

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